Глава Пентагона экстренно созвал генералов и адмиралов

Alex Brandon/AP

Глава Пентагона Пит Хегсет экстренно созвал сотни генералов и адмиралов без объяснения причин. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, приказ распространяется почти на всех офицеров в звании бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах вооруженных конфликтов по всему миру.

По словам одного из источников издания, действия Хегсета вызвали серьезное беспокойство у людей и «они не понимают, что это значит».

Другой источник отметил, что многие командиры, находящиеся за границей, также обязаны лично прибыть на встречу. По его словам, обычно такого не происходит.

24 сентября счетная палата США опубликовала отчет, согласно которому министерство обороны США располагает 434 отдельными подразделениями и более чем 70 тысячами сотрудников, задействованных в операциях в киберпространстве. Доклад, подготовленный по поручению конгресса, выявил, что в структуре Пентагона в кибероперациях участвуют около 61 тысячи военных и гражданских служащих, а также 9,5 тысячи подрядчиков. Эти формирования выполняют задачи как наступательного, так и оборонительного характера, а также обеспечивают защиту военных сетей.

Ранее численность размещенных на улицах американских городов военных увеличилась на 75%.

