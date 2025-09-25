Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещало солдатам отступать от Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«С украинской стороны поступает разрозненная информация, что командование запретило отход и перегруппировку, требуя удерживать позиции перед наступлением российских войск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ пытались стабилизировать положение подразделений через введение резервов, но они не смогли пробиться к попавшим в окружение солдатам и сами понесли потери.

25 сентября Минобороны РФ сообщило, что украинские штурмовики, которые пытались прорвать окружение возле Клебан-Быкского водохранилища, были уничтожены солдатами группировки ВС РФ «Запад». Отмечалось, что за сутки российские солдаты взяли под контроль 5,1 кв. км территории в этом регионе.

Ранее украинские войска попытались вывести из строя Луганскую ТЭС в ЛНР.