ВС РФ уничтожили штурмовиков ВСУ, пытавшихся вырваться из окружения в ДНР

Украинские штурмовики, которые пытались прорвать окружение возле Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, были уничтожены солдатами группировки ВС РФ «Запад». Об этом сообщает Минобороны России.

«При попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике уничтожено две штурмовые группы противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки российские солдаты взяли под контроль 5,1 кв. км территории в этом регионе. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по позициям противника в районах Северска, Ильиновки, Константиновки и Берестка. ВСУ лишились 225 солдат, одного танка, семи бронемашин, 13 легковых автомобилей, четырех артиллерийских орудий и одной станции РЭБ.

Помимо этого, были уничтожены 11 складов с боеприпасами украинской армии.

25 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные взяли в полукольцо Красноармейк. По его словам, давление на группировку украинских войск в городе оказывается с северной, южной и восточной сторон.

Ранее стало известно о прорыве российских войск вглубь обороны ВСУ в районе Кировска.