На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили штурмовиков ВСУ, пытавшихся вырваться из окружения в ДНР

Минобороны: ВС РФ ликвидировали солдат ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские штурмовики, которые пытались прорвать окружение возле Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, были уничтожены солдатами группировки ВС РФ «Запад». Об этом сообщает Минобороны России.

«При попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике уничтожено две штурмовые группы противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки российские солдаты взяли под контроль 5,1 кв. км территории в этом регионе. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по позициям противника в районах Северска, Ильиновки, Константиновки и Берестка. ВСУ лишились 225 солдат, одного танка, семи бронемашин, 13 легковых автомобилей, четырех артиллерийских орудий и одной станции РЭБ.

Помимо этого, были уничтожены 11 складов с боеприпасами украинской армии.

25 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные взяли в полукольцо Красноармейк. По его словам, давление на группировку украинских войск в городе оказывается с северной, южной и восточной сторон.

Ранее стало известно о прорыве российских войск вглубь обороны ВСУ в районе Кировска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами