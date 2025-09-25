На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Индия провела успешный запуск баллистической ракеты с поезда

Индия провела первый запуск ракеты Agni-Prime с поезда
true
true
true

Индийская баллистическая ракета средней дальности Agni-Prime впервые была успешно запущена с подвижной железнодорожной установки. Об этом сообщило министерство обороны южноазиатской республики в соцсети X.

Ракета нового поколения Agni-Prime предназначена для поражения целей на расстоянии до 2000 км и оснащена различными передовыми функциями, отмечается в сообщении.

Благодаря успешному испытанию Индия вошла в число государств, способных осуществлять ракетные пуски с мобильных железнодорожных платформ. Новая разработка поможет повысить боевую устойчивость стратегических ядерных сил Индии в противостоянии ядерному потенциалу соседнего Пакистана. Это сможет стать отличным сдерживающим фактором, отметили в министерстве.

Индия и Пакистан — две ядерные державы, остающиеся непримиримыми соперниками с момента обретения независимости в 1947 году. Согласно исследованию Федерации американских ученых (FAS), по состоянию на начало 2025 года Индия обладала 180 ядерными боевыми частями, а Пакистан — 170.

Ранее глава Роскосмоса рассказал о планах России по запуску ракет на 10 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами