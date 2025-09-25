Индия провела успешный запуск баллистической ракеты с поезда

Индия провела первый запуск ракеты Agni-Prime с поезда

Индийская баллистическая ракета средней дальности Agni-Prime впервые была успешно запущена с подвижной железнодорожной установки. Об этом сообщило министерство обороны южноазиатской республики в соцсети X.

Ракета нового поколения Agni-Prime предназначена для поражения целей на расстоянии до 2000 км и оснащена различными передовыми функциями, отмечается в сообщении.

Благодаря успешному испытанию Индия вошла в число государств, способных осуществлять ракетные пуски с мобильных железнодорожных платформ. Новая разработка поможет повысить боевую устойчивость стратегических ядерных сил Индии в противостоянии ядерному потенциалу соседнего Пакистана. Это сможет стать отличным сдерживающим фактором, отметили в министерстве.

Индия и Пакистан — две ядерные державы, остающиеся непримиримыми соперниками с момента обретения независимости в 1947 году. Согласно исследованию Федерации американских ученых (FAS), по состоянию на начало 2025 года Индия обладала 180 ядерными боевыми частями, а Пакистан — 170.

