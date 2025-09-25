На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинцы не видят шансов на возвращение утраченных территорий

El Pais: украинцы считают утопией идею о возвращении страны к старым границам
Global Look Press

Жители Украины не верят в возможность возвращения страны к старым границам. Об этом пишет газета El Pais.

«Накопившаяся усталость от <...> конфликта привела украинцев к осознанию того, что возвращение <...> территорий — почти утопия», — говорится в статье.

В ней подчеркивается, что подобный пессимизм царит и в рядах Вооруженных сил Украины. Как рассказал солдат дислоцированной в зоне боевых действий 43-й бригады украинских войск, он «не видит никаких шансов» на возвращение утраченных территорий.

23 сентября президент США Дональд Трамп провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Переговоры состоялись на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе беседы хозяин Белого дома заявил, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще долго. При этом он выразил уверенность, что Киев при поддержке Европейского союза сможет восстановить контроль над утраченными территориями.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что последние заявления американского лидера по Украине были сделаны под влиянием видения Владимира Зеленского. Как отметил представитель Кремля, в Москве не слышали прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование конфликта.

Ранее Трампа обвинили в оторванности от реалий из-за последних заявлений по Украине.

