В Сочи ввели ограничения на работу аэропорта

В международном аэропорту Сочи введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

24 сентября сообщалось, что два пассажирских самолета получили повреждения в результате столкновения в московском аэропорту Шереметьево. У одного самолета при столкновении был поврежден хвост, у второго — крыло, пишет Mash. В результате инцидента никто не пострадал.

В этот же день стало известно, что в России впервые зафиксирован случай столкновения самолета с беспилотным летательным аппаратом. Инцидент мог произойти с самолетом Ан-26 «Камчатского авиапредприятия» при вылете из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики 2 августа. На борту находились 28 пассажиров, среди них четверо детей.

Ранее десять самолетов не смогли приземлиться в Шереметьево.