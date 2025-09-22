На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Десять самолетов не смогли приземлиться в Шереметьево

На запасные аэродромы ушли 10 самолетов из-за ограничений в Шереметьево
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

В связи с введенными ограничениями в столичном аэропорту Шереметьево на запасные аэродромы ушли 10 самолетов. Об этом ТАСС сообщили в московской авиагавани.

«Десять самолетов были вынуждены уйти на посадку на запасные аэродромы в другие города», — говорится в сообщении аэропорта.

В Шереметьево уточнили, что на запасные аэродромы ушли самолеты, летевшие из Самары, Сочи, Стамбула, Казани, Тюмени, Санкт-Петербурга, Мурманска, Перми и Екатеринбурга. Их направили в аэропорты Самары, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Один борт принял аэропорт Домодедово.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников, атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет. На местах падения обломков работали экстренные службы. Позже глава города сообщил об уничтожении еще пяти дронов.

На этом фоне пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил представитель ведомства.

Ранее силы ПВО ликвидировали три дрона ВСУ над Тульской областью.

