ВСУ совершили попытку атаки на Новороссийск безэкипажным катером

Mash: ВСУ пытались атаковать Новороссийск катером Magura стоимостью $273 тыс.
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаки на Новороссийск с помощью безэкипажного катера Magura V5 стоимостью $273 тыс. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что российские войска ликвидировали катер. Момент взрыва попал на видео, опубликованное каналом.

Новороссийск был атакован беспилотниками 24 сентября. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта.

Днем 24 сентября глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что в акватории Черного моря были замечены безэкипажные катера. Они появились неподалеку от Туапсе. В связи с этим местных жителей и туристов призвали покинуть прибрежную полосу.

Magura V5 — безэкипажный катер украинского производства, но специалисты полагают, что по большей части комплектующие для сборки этого морского дрона производятся в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах. На Украине же производится всего лишь финишная сборка аппаратов.

Длина катера составляет 5,5 м, ширина - не более 2 м. Общая масса морского дрона достигает одной тонны. Внутри корпуса размещена фугасная боевая часть массой до 300 кг. Подрыв может осуществляться при контакте с целью или по команде оператора.

Ранее опасность атаки безэкипажных катеров объявили в Геленджике.

