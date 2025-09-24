Опасность атаки безэкипажных катеров объявили в Геленджике

В Геленджике, расположенном в Краснодарском крае, в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров закрыли выход в море для всех плавательных средств. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации города Алексей Богодистов.

«Рекомендуем покинуть пляжи и набережную», — подчеркивается в заявлении.

Днем 24 сентября глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что в акватории Черного моря были замечены безэкипажные катера. Они появились неподалеку от Туапсе. В связи с этим местных жителей и туристов призвали покинуть прибрежную полосу.

В тот же день Новороссийск в Краснодарском крае подвергся атаке украинских дронов. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что удары наносились по центральной части населенного пункта. В результате пять жилых домов и здание гостиницы получили повреждения. Пострадали пять человек, из них выжили трое.

Как писал Telegram-канал SHOT, один из беспилотников упал на автомобильной парковке в центре Новороссийска. Из-за этого загорелись как минимум пять машин.

Ранее российские военнослужащие уничтожили два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.