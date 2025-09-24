На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили суда украинских войск с десантом

Минобороны РФ: ВСУ уничтожили два катера ВСУ с десантом
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Вооруженные силы РФ уничтожили два катера украинских войск с десантом. Об этом сообщает Минобороны России.

«Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два катера Вооруженных сил Украины с десантом», — сказано в сводке ведомства.

Также в ней говорится, что средствами противовоздушной обороны в течение суток сбили семь управляемых авиационных бомб и 202 беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, войска РФ нанесли удары по ряду объектов на территории Украины. Под удар попала электроподстанция, обеспечивавшая работу предприятий оборонной промышленности Украины, производственные цеха предприятия «Мотор Сич», места хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего цели были поражены в 136 районах.

24 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лучше растянуть действия российской армии, чем спешить и увеличить потери. По его словам, «Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный».

Ранее Минобороны РФ рассказало о продвижении российских войск в Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами