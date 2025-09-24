На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об отправке в зону СВО наемников из Южной Кореи и Восточной Европы

Боец из ДНР сообщил о наемниках в рядах ВСУ из Южной Кореи и стран Прибалтики
true
true
true
close
Sofiia Gatilova/Reuters

Российские военные в Донецкой народной республике узнали об участии иностранных наемников на линии фронта, в том числе из Франции, Южной Кореи и стран Прибалтики. Об этом сообщил РИА Новости командир штурмового взвода, группировки войск «Восток» с позывным «Якут-За».

По его словам, на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюет французский иностранный легион, а также встречаются поляки, прибалты. Командир указал, что в основном среди наемников представители стран Восточной Европы, но также встречаются темнокожие — именно они появляются все чаще с 2024 года, был один человек с Южной Кореи.

«Якут-За» добавил, что многие иностранные наемники остаются на передовой, потому что не успевают отойти из зоны боевых действий из-за стремительного наступления российских войск.

До этого сообщалось, что российский суд заочно приговорил наемника из США Майкла Джонса, участвовавшего в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), к 24 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что из ВСУ утекли секретные данные об инструкторах НАТО на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами