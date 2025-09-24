Боец из ДНР сообщил о наемниках в рядах ВСУ из Южной Кореи и стран Прибалтики

Российские военные в Донецкой народной республике узнали об участии иностранных наемников на линии фронта, в том числе из Франции, Южной Кореи и стран Прибалтики. Об этом сообщил РИА Новости командир штурмового взвода, группировки войск «Восток» с позывным «Якут-За».

По его словам, на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюет французский иностранный легион, а также встречаются поляки, прибалты. Командир указал, что в основном среди наемников представители стран Восточной Европы, но также встречаются темнокожие — именно они появляются все чаще с 2024 года, был один человек с Южной Кореи.

«Якут-За» добавил, что многие иностранные наемники остаются на передовой, потому что не успевают отойти из зоны боевых действий из-за стремительного наступления российских войск.

До этого сообщалось, что российский суд заочно приговорил наемника из США Майкла Джонса, участвовавшего в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), к 24 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что из ВСУ утекли секретные данные об инструкторах НАТО на Украине.