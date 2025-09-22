В РФ заочно осудили американского наемника, участвовавшего в боях на стороне ВСУ

Наемника из США Джонса заочно осудили на 24 года за вторжение в Курскую область

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил наемника из США Майкла Джонса, участвовавшего в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), к 24 годам лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Москвы.

«Суд приговорил Джонса к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, американскому наемнику назначили штраф в размере 1,1 млн рублей.

Из заявления следует, что уголовное дело рассматривалось в отсутствие фигуранта, объявленного в международный розыск. До этого в отношении мужчины была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, Джонс в 2023 году прибыл в пункт дислокации Интернационального легиона на Украине. Здесь он вступил в состав штурмового батальона ВСУ, а затем в составе организованной группы пересек государственную границу и проник в Курскую область. Находясь на территории российского региона, он оказал вооруженное сопротивление законной деятельности бойцов армии РФ. За этого он получил денежное вознаграждение в размере более 870 тыс. рублей.

Впоследствии против американца было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359, ч. 3 ст. 322, ч. 3 ст. 226.1, п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 4 ст. 222 УК РФ. В прокуратуре Москвы уточнили, что оглашенный приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее наемника ВСУ из Грузии заочно приговорили к шести годам колонии.