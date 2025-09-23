Нарышкин похвалил работу российских медиков в зоне СВО

Нарышкин: медики в зоне СВО возвращают в строй более 96% раненых бойцов

Российские медики, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), возвращают в строй более 96% раненых бойцов. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, сегодня в зоне проведения СВО работают тысячи медиков.

Нарышкин отметил, что огромный опыт, накопленный российской медицинской наукой, помогает ей в решении самых сложных задач, стоящих перед системой здравоохранения.

Директор СВР напомнил, что несколько лет назад Россия достойно ответила на вызов пандемии коронавирусной инфекции, одной из первых разработала вакцину против нее, показавшую высокую эффективность.

В конце августа министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения сохраняется в Вооруженных силах России на уровне 97%. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря внедрению новых медицинских технологий в войсковом звене.

Ранее российский военный ожил через 52 минуты после остановки сердца.