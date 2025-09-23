Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

В районе Москвы уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся к городу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его данным, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Менее чем полчаса назад мэр Москвы писал об уничтожении еще четырех беспилотников на подлете к мегаполису.

С вечера 22 сентября на подлете к столице было сбито более 20 дронов, после чего в аэропортах временно вводился план «Ковер» и воздушное пространство Москвы закрывалось.

Под утро взрывы прогремели в подмосковном Реутове, где были повреждены четыре автомобиля.

Министерство обороны сообщало, что с 15:00 до полуночи 22 сентября средствами ПВО было уничтожено 81 украинское беспилотное устройство.

Ранее мужчина пострадал при атаке беспилотника на авто в Белгородской области.