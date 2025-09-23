Сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву

Собянин: силами ПВО сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву

Уничтожены еще четыре беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву», — написал он, добавив, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

С вечера 22 сентября на подлете к Москве было сбито более 20 беспилотников. В столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников вводился план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто.

Под утро в подмосковном Реутове были слышны взрывы, после которых оказались повреждены четыре автомобиля.

До этого Минобороны сообщало, что 22 сентября с 15:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский БПЛА.

Ранее мужчина пострадал при атаке беспилотника на авто в Белгородской области.