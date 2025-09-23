На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму объявили опасность ракетного удара

МЧС: в республике Крым объявили беспилотную и ракетную опасность
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В республике Крым объявили ракетную опасность. Соответствующее предупреждение появилось в официальном приложении МЧС России.

Также в ведомстве сообщили и об угрозе атаки беспилотников на территории полуострова. Жителей региона призвали сохранять бдительность.

Кроме того, режим ракетной опасности вводили в Ростовской области и Краснодарском крае, но на момент 7:45 мск тревогу в обоих регионах отменили.

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен.

По данным властей, 13 пострадавших при атаке беспилотников в Крыму попали в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, где им оказали специализированную помощь.

Ранее силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России.

