В Госдуме рассказали, чем Россия ответит на удары по Крыму

Депутат Журавлев: РФ не будет бить по курортам Украины после атаки ВСУ на Крым
Константин Михальчевский/РИА Новости

Россия не собирается поражать санатории под Киевом или курорты Западной Украины в качестве ответа на атаку ВСУ на Форос — курортную зону Крыма, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Депутат обвинил Украину в ударах по гражданским объектам и диверсиях на российской территории. При этом Крым он назвал одной из приоритетных целей Киева.

«Крым — среди наиболее приоритетных целей врага, на Украине все еще существуют фантомные боли по поводу ухода региона в Россию. Мы не собираемся поражать санатории под Киевом или курорты Западной Украины, войну ведем по-другому, стараясь не задеть мирное население. Ответим уверенным и планомерным продвижением нашей армии по всем направлениям. Что касается переговорного процесса, то, на мой взгляд, украинская сторона намеренно завела его в тупик, и, добиваясь мира, общаться нужно вовсе не с Киевом, а с Вашингтоном», — сказал Журавлев.

Вечером 21 сентября беспилотники ВСУ ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое не выжили. Кроме того, была повреждена одна из школ Фороса — там после пожара полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека.

В Минобороны назвали удар ВСУ по курортной зоне Крыма преднамеренным, подчеркнув, что в регионе нет никаких военных объектов.

Ранее эксперт назвал атаку ВСУ на Форос следствием агонии армии.

