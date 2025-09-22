Эксперт назвал атаку ВСУ на Форос следствием агонии армии

Удар ВСУ по Форосу стал следствием провалов Украины на фронте под Красноармейском и на Сумском направлении. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, передает aif.ru.

«То, что произошло вчера, чудовищный теракт в районе Фороса, это из-за сложившихся проблем у ВСУ в зоне боевых действий», — подчеркнул он.

По словам Дандыкина, у ВСУ стачиваются боевые ресурсы в Сумской области и под Красноармейском.

Вечером 21 сентября беспилотники ВСУ ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое не выжили.

Кроме того, была повреждена средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент атаки не было, однако ранен охранник.

Также в районе Ялты из-за падения обломков БПЛА загорелась сухая трава.

В Минобороны РФ подчеркнули, что удар ВСУ по курортной зоне Крыма был преднамеренным. В ведомстве обратили внимание на то, что в регионе нет никаких военных объектов, и отметили, что при атаке Украина использовала дроны, снаряженные фугасными боезарядами.

