В России назвали «смешной» идею Евросоюза о создании «стены дронов» на границе

Военный эксперт Литовкин: в ЕС сами не знают, как создать стену дронов

Предложение еврокомиссаров о создании «стены дронов» вдоль восточной границы Европейского союза (ЕС) не соотносится с реальностью и нужно только для выкачивания денег из населения. Об этом «Газете.Ru» рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Еврокомиссары сами не представляют, что подразумевается под «стеной дронов». Это просто фигура речи, которую используют европейские чиновники, чтобы отреагировать на ту провокацию с якобы упавшим дроном, которую устроили Польша и Украина», — сказал военный эксперт.

По его мнению, подобные предложения выдвигаются европейскими чиновниками исключительно для того, чтобы «выкачать» как можно больше денег из населения и общего бюджета ЕС.

«Саму по себе «стену дронов» даже сложно представить. Что это будет? Рой дронов, который будет висеть от земли до 100 километров. Ну это просто смешно, и все понимают, что это пустая болтовня», — заключил Литовкин.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы Европейского союза (ЕС). По его данным, исполнительный орган ЕС рассматривает вариант незамедлительной реализации этой инициативы.

