В Генштабе России напомнили об ограничениях при неявке в военкомат

Генштаб: при неявке по электронной повестке к призывнику применят ограничения
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Ограничительные меры при неявке в военный комиссариат по электронной повестке к россиянам будут применены по истечении 20 дней. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский, передает ТАСС.

Он уточнил, что это касается тех случаев, когда гражданин не предъявил уважительную причину для неявки.

Также Цимлянский сообщил, что призывники будут направлены служить в соединения и воинские части только на территории России.

Срочная служба в течение 12 месяцев в России начала действовать с 2008 года. Из-за этого в 2009 году было призвано рекордное количество «срочников» — 305,6 тыс. человек. После этого число призывников начало планомерно снижаться. В 2011 году было призвано 218,7 тыс. человек. Следующие 27 призывов количество призванных колебалось от 120 тыс. до 150 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит закон о круглогодичном призыве 24 сентября.

