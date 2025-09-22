В Генштабе РФ исключили службу призывников за пределами границ страны

Призывники будут направлены служить в соединения и воинские части исключительно на территории России. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский по итогам проведения весеннего призыва граждан на военную службу, передает ТАСС.

По его словам, по меньшей мере трети призывников поступят в учебные соединения и воинские части, где научатся пользоваться военной техникой и получат военную специальность. В соответствии со своей специальностью по окончании обучения призывники будут направлены в войска.

Цимлянский добавил, что с требованиями, которые предъявляются к кандидатам для комплектования ряда подразделений, а также с информацией по вопросам призыва и прохождения военной службы призывники и их родители могут ознакомиться на официальном интернет-портале Министерства обороны Российской Федерации.

Срочная служба в течение 12 месяцев в России начала действовать с 2008 года. Из-за этого в 2009 году было призвано рекордное количество «срочников» — 305,6 тыс. человек. После этого число призывников начало планомерно снижаться. В 2011 году было призвано 218,7 тыс. человек. Следующие 27 призывов количество призванных колебалось от 120 тыс. до 150 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит закон о круглогодичном призыве 24 сентября.