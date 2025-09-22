На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Волгограде раненого бойца без глаза и слуха захотели вернуть на фронт

Сергей Бобылев/РИА Новости

В Волгограде бывшего солдата Павла Подгрушнего, который потерял левый глаз и оглох после ранения, решили снова отправить в зону специальной военной операции. Об этом сообщает портал V1.ru.

По данным журналистов, Подгрушний в сентябре 2023 года сел нетрезвым за руль и сбил 29-летнего велосипедиста и его 9-летнюю пассажирку. Он получил более восьми лет лишения свободы, но в конце 2023 года подписал контракт с Министерством обороны России и уехал воевать. В апреле 2024 года он был тяжело ранен в бою.

В медицинских документах было зафиксировано, что при выполнении боевой задачи он получил травмы головы и груди из-за разрыва мины. Он потерял зрение на один глаз и значительную часть слуха из-за перфорации барабанных перепонок. После этого его признали негодным к службе.

В мае 2024 года мужчина поступил на лечение в военный госпиталь Минобороны в Волгограде, где ему присвоили военную категорию «Г» — временно негоден к службе. Однако в августе ему сообщили, что он должен вернуться на фронт.

Жена солдата выразила беспокойство, говоря, что не знает, как поступить, так как у них двое детей, и оставлять их не с кем. Мужчина с помощью правозащитников обратился в военную прокуратуру за разъяснениями.

Ранее стало известно, что вдова бойца СВО не может добиться выплат из-за еще одной жены военнослужащего.

