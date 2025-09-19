Вдова бойца СВО не может добиться выплат из-за еще одной жены военнослужащего

Вдова участника специальной военной операции (СВО) из Уфы осталась без выплат из-за того, что мужчина не был разведен с первой супругой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам попавшей в непростую ситуацию женщины, она девять лет состояла в браке с бойцом с позывным «Спартак». Уфимец в 2024 году подписал контракт с министерством обороны РФ и ушел на фронт, но через некоторое время пропал без вести.

Впоследствии его жена подала документы на пособие для их ребенка. Однако оказалось, что из-за ошибки ее муж до сих пор официально женат на другой женщине.

Журналисты выяснили, что за всю жизнь «Спартак» состоял в браке с тремя разными женщинами. Со второй супругой он развелся официально, что и позволило ему оформить отношения с третьей женой. При этом его первая супруга узнала, что до сих пор находится замужем за участником СВО, и решила воспользоваться ситуацией, подав заявление на получение выплат.

Вдова российского бойца, пытаясь решить проблему, обратилась к специалистам за юридической поддержкой. Но те обманули женщину.

«Вначале красиво говорили, а потом подсунули договор на консультационные услуги, забрали деньги наличными, даже чека не дали! Потом перестали отвечать на звонки, заблокировав меня», — пожаловалась она.

Теперь третья супруга «Спартака» опасается, что ее брак с мужчиной могут аннулировать. В таком случае все положенные выплаты получит его первая жена.

Ранее мошенники украли 3 млн рублей у вдовы участника СВО.