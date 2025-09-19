На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вдова бойца СВО не может добиться выплат из-за еще одной жены военнослужащего

Baza: вдова участника СВО из Уфы осталась без выплат из-за первой жены военного
true
true
true
close
Shutterstock

Вдова участника специальной военной операции (СВО) из Уфы осталась без выплат из-за того, что мужчина не был разведен с первой супругой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам попавшей в непростую ситуацию женщины, она девять лет состояла в браке с бойцом с позывным «Спартак». Уфимец в 2024 году подписал контракт с министерством обороны РФ и ушел на фронт, но через некоторое время пропал без вести.

Впоследствии его жена подала документы на пособие для их ребенка. Однако оказалось, что из-за ошибки ее муж до сих пор официально женат на другой женщине.

Журналисты выяснили, что за всю жизнь «Спартак» состоял в браке с тремя разными женщинами. Со второй супругой он развелся официально, что и позволило ему оформить отношения с третьей женой. При этом его первая супруга узнала, что до сих пор находится замужем за участником СВО, и решила воспользоваться ситуацией, подав заявление на получение выплат.

Вдова российского бойца, пытаясь решить проблему, обратилась к специалистам за юридической поддержкой. Но те обманули женщину.

«Вначале красиво говорили, а потом подсунули договор на консультационные услуги, забрали деньги наличными, даже чека не дали! Потом перестали отвечать на звонки, заблокировав меня», — пожаловалась она.

Теперь третья супруга «Спартака» опасается, что ее брак с мужчиной могут аннулировать. В таком случае все положенные выплаты получит его первая жена.

Ранее мошенники украли 3 млн рублей у вдовы участника СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами