ВСУ ударили по второй за день автозаправке ЛНР

Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию (АЗС) в городе Стаханов Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает в Telegram-канале региональное правительство.

Там рассказали, что атака произошла около 17:00. Из-за прямого попадания БПЛА загорелась топливная цистерна. Пожарные ликвидировали возгорание.

До этого в городе Первомайск на западе ЛНР при налете беспилотника два местных жителя получили несовместимые с жизнью травмы. Из-за атаки БПЛА загорелся наземный резервуар с пропаном на автозаправочной станции. 10 пожарным при помощи двух единиц техники удалось локализовать возгорание. Огонь уничтожил два легковых автомобиля и повредил административное здание.

А Васильевский муниципальный округ Запорожской области ВСУ атаковали из ствольной артиллерии. При обстреле пострадали 14 человек, среди них был годовалый ребенок. Один мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.