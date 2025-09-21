В ЛНР дрон атаковал автозаправку, есть жертвы

В Первомайске ЛНР при налете дрона на АЗС погибли два человека

В городе Первомайск Луганской народной республики (ЛНР) при налете беспилотника два местных жителя получили несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что из-за атаки БПЛА загорелся наземный резервуар с пропаном на автозаправочной станции (АЗС). 10 пожарным при помощи двух единиц техники удалось локализовать возгорание. Огонь уничтожил два легковых автомобиля и повредил административное здание.

На прошлой неделе в ЛНР скончался волонтер Андрей Лагерь, который закрыл собой жену от удара дрона Вооруженных сил Украины. Ранения, полученные мужчиной, оказались несовместимыми с жизнью. Андрей Лагерь в течение трех лет оказывал гуманитарную помощь, обеспечивая продуктами питания жителей отдаленных районов городского округа Первомайск. Мужчина много раз подвергался обстрелам, но не бросал людей.

Ранее в зоне СВО погиб глава мемориального общества «Курск».