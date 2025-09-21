Британские ВВС начали патрулировать небо над Польшей

ВВС Британии совершили полет над Польшей в рамках операции «Восточный часовой»

Королевские военно-воздушные силы начали патрулировать небо над Польшей в рамках операции «Восточный часовой» или «Восточный страж» (Operation Eastern Sentry). Об этом сообщило минобороны Великобритании.

«Два британских истребителя вылетели с базы ВВС Конингсби в Линкольншире в пятницу вечером при поддержке самолета Voyager Королевских ВВС для патрулирования неба Польши и отражения и защиты от воздушных угроз со стороны России, включая беспилотники. Рано утром в субботу они благополучно вернулись в Великобританию», — говорится в сообщении.

Эта первая оперативная миссия последовала за нарушением воздушного пространства Польши предположительно российскими беспилотниками, добавили в ведомстве.

До этого глава польского правительства Дональд Туск сообщил, что 10 стран присоединились к операции НАТО «Восточный страж».

Ранее Трамп прокомментировал историю с беспилотниками в Польше.