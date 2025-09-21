В Европе в очередной раз предложили сбивать российские истребители

Депутат ФРГ Хардт призвал к мерам вплоть до стрельбы по истребителям России

Европа должна принимать военные меры против российских истребителей вплоть до их «поражения». Об этом заявил спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт, сообщает RND.

«Любое нарушение границ будет встречено военными средствами… (вплоть до – «Газета.Ru») поражения российских истребителей над территорией НАТО», — подчеркнул он.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене, комментируя заявление Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства со стороны российских истребителей МиГ-31, заявила, что «Турция подала пример десять лет назад», имея в виду инцидент со сбитым Су-24.

В свою очередь, чешский президент Петр Павел призвал сбивать российские военные самолеты при нарушении воздушного пространства стран — членов НАТО.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между РФ и Эстонией. Власти республики утверждали, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В воздух подняли истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами.

