На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе перехватили три украинских БПЛА

Минобороны РФ: средства ПВО за два часа сбили три дрона в Белгородской области
true
true
true
close
Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа сбили три украинских дрона в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 11:00 до 13:00 мск <...> уничтожены три <...> беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что в воздушном пространстве Белгородской области перехватили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло в период с 10:00 до 11:00 мск.

Утром 21 сентября украинские БПЛА атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Одной из целей стал поселок Ракитное, где серьезно пострадал мужчина. Его спасти не удалось.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Салтыково был атакован работавший в поле трактор. В результате пострадал мужчина, его доставили в больницу со множественными осколочными ранениями. Еще три человека — мужчина и две женщины — пострадали в селе Варваровка. Из-за действий ВСУ они получили множественные осколочные ранения.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотников пострадали мирная жительница и военнослужащий.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами