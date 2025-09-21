В российском регионе перехватили три украинских БПЛА

Минобороны РФ: средства ПВО за два часа сбили три дрона в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа сбили три украинских дрона в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 11:00 до 13:00 мск <...> уничтожены три <...> беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что в воздушном пространстве Белгородской области перехватили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло в период с 10:00 до 11:00 мск.

Утром 21 сентября украинские БПЛА атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Одной из целей стал поселок Ракитное, где серьезно пострадал мужчина. Его спасти не удалось.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Салтыково был атакован работавший в поле трактор. В результате пострадал мужчина, его доставили в больницу со множественными осколочными ранениями. Еще три человека — мужчина и две женщины — пострадали в селе Варваровка. Из-за действий ВСУ они получили множественные осколочные ранения.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотников пострадали мирная жительница и военнослужащий.