В Белгородской области отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны РФ: средства ПВО ликвидировали два дрона ВСУ в Белгородской области
MOD Russia/Global Look Press

Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Атака продолжалась с 10:00 до 11:00 мск. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по российскому региону с помощью дронов самолетного типа.

В ночь на 21 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа над территорией РФ. Больше всего БПЛА — 12 — сбили в Крыму. Еще четыре цели нейтрализовали над акваторией Черного моря, две — в Брянской области, одну — в Курской области.

19 сентября дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Дубовица в Курской области. В результате удара пострадал 50-летний мужчина, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, раненый не сразу обратился за медицинской помощью. Но когда он это сделал, врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча, головы и уха, а также акустическую баротравму. Мужчину доставили в Курскую областную больницу, Хинштейн пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему БПЛА не сбивают прямо у границы.

