Министр обороны Белоруссии заявил о нежелании воевать с Польшей

Белоруссия не хочет воевать с Польшей и заинтересована в снижении напряженности в отношениях. Об этом заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

По его словам, белорусская сторона видит, что курс у военных Польши «несколько отличается от слов политического руководства» страны.

«Конечно, мы заинтересованы в снижении военного, прежде всего, напряжения. Польша — все-таки наши соседи. Как говорит наш президент, соседей не выбирают. Воевать мы не хотим с ними», — сказал Хренин.

С 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. На пункте пропуска «Брест» были установлены колючая проволока и металлический забор. К границе также были направлены десятки тысяч военных. В качестве причины были названы российско-белорусские учения «Запад-2025».

Варшава назвал эти учения тренировкой нападения на Польшу.

Ранее Лукашенко заявил, что Варшава оставила «тяжелый след» на белорусских землях.