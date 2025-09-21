На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Белоруссии заявил о нежелании воевать с Польшей

Хренин: Белоруссия не хочет воевать с Польшей
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Белоруссия не хочет воевать с Польшей и заинтересована в снижении напряженности в отношениях. Об этом заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

По его словам, белорусская сторона видит, что курс у военных Польши «несколько отличается от слов политического руководства» страны.

«Конечно, мы заинтересованы в снижении военного, прежде всего, напряжения. Польша — все-таки наши соседи. Как говорит наш президент, соседей не выбирают. Воевать мы не хотим с ними», — сказал Хренин.

С 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. На пункте пропуска «Брест» были установлены колючая проволока и металлический забор. К границе также были направлены десятки тысяч военных. В качестве причины были названы российско-белорусские учения «Запад-2025».

Варшава назвал эти учения тренировкой нападения на Польшу.

Ранее Лукашенко заявил, что Варшава оставила «тяжелый след» на белорусских землях.

Все новости на тему:
Прилет дронов в Польшу
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами