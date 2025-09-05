На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша пригрозила Белоруссии особыми мерами из-за совместных учений с РФ

Туск: Польша примет особые меры в отношении Белоруссии из-за учений с РФ
true
true
true
close
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша примет «особые меры» в отношении Белоруссии из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

«Я не исключаю, но больше я скажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, если будут повторяться провокации с белорусской стороны», — сказал он.

Туск считает учения «Запад-2025» тренировкой нападения на Польшу.

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» пройдут на белорусской территории с 12 по 16 сентября.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее в ФРГ оценили российские учения «Запад-25».

