Лукашенко завяил, что Варшава оставила «тяжелый след» на белорусских землях

Лукашенко: нельзя молчать о «тяжелом следе» польской власти в Белоруссии
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не молчать о «тяжелом следе» польской власти на белорусских землях с 1921 по 1939 годы. Его слова передает агентство «БелТА».

«Мы не считаем ошибкой то, что долгие годы старались жить с соседями в мире, не бросая в лицо неприятные для них исторические факты... Пока мы думали о дружбе, там из нас делали недочеловеков и откровенных врагов», — поделился Лукашенко на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной отмечаемому в Белоруссии Дню народного единства.

Белорусский президент рассказал, что Польша оставила «тяжелый след» на белорусских землях в период, когда часть республики была отделена от ее советской части. По его словам, белорусов «грабили, пока этническая Польша процветала, расцветала» — ресурсы вывозились, а крестьяне трудились «на износ за гроши». Лукашенко уточнил, что жители Западной Белоруссии были лишены права учиться на родном языке, православные храмы закрывались, а национальные элиты и священники преследовались.

Встреча, на которой выступил Лукашенко, была приурочена к началу освободительного похода Красной Армии в Западную Белоруссию 17 сентября 1939 года, в результате которого разделенный по условиям Рижского мирного договора белорусский народ вновь воссоединился.

15 сентября Лукашенко говорил, что Минск не питает иллюзий о скором возобновлении диалога с Варшавой после прихода к власти президента Польши Кароля Навроцкого. При этом Лукашенко отметил, что «одним из лозунгов пана Навроцкого был «Польша прежде всего». Белорусский лидер указал, что Минск понимает, что «на этой теме во время предвыборной гонки было удобно набирать очки».

Ранее большинство стран ООН не поддержали обвинения против России из-за дронов в Польше.

