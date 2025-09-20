На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
К операции НАТО в стране у границ России присоединились 10 стран

Туск: к операции «Восточный страж» присоединились 10 стран НАТО
Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

В настоящее время 10 стран присоединились к операции НАТО «Восточный страж» (Eastern Sentry) в Польше, заявил на своей странице в соцсети X глава польского правительства Дональд Туск.

«О дополнительной помощи Польше после атаки беспилотников заявили Франция, Великобритания, США, Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Чехия, Португалия и Италия», — говорится в сообщении.

О запуске операции «Восточный страж» 12 сентября сообщил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. По его словам, «эта военная активность» будет включать «различные ресурсы союзников». Как уточнил Рютте, в операции будут «элементы, направленные на решение особых задач, связанных с использованием дронов».

Начало операции связывают с вторжением в Польшу нескольких беспилотников в ночь на 10 сентября. Тогда в воздух поднимали истребители стран НАТО, а инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Польские власти обвинили в инциденте Россию, однако доказательств причастности Москвы до сих пор не представили.

Минобороны России отмечало, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее постпред США в НАТО заявил, что угроза от России преувеличена.

