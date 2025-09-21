На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В штурмах ВСУ в Сумской области участвуют специалисты радиоэлектронной борьбы

РИА Новости: ВСУ в Сумской области бросают на штурм специалистов РЭБ и РЭР
Serhii Nuzhnenko/Radio Free Europe/Radio Liberty/Reuters

Командование украинских войск в Сумской области начало бросать специалистов по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и радиоэлектронной разведке (РЭР) на штурм позиций Вооруженных сил РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, о действиях офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал один из военнопленных.

«Командование ВСУ в Сумской области отправляет на штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки», — отметил он.

В силовых структурах добавили, что командиры 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков украинских войск попросили доукомплектовать боевые группы. Это происходит за счет личного состава таких смежных формирований, как 71-я отдельная егерская бригада и 156-я отдельная механизированная бригада.

21 сентября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские войска на текущей неделе «вяло атаковали» в Сумской области. Как он сказал, сейчас ВСУ на данном направлении пытаются в своих информационных целях занимать мнимые рубежи и позиции, которые якобы находились под контролем подразделений ВС РФ и в ходе боевых действий были «освобождены».

Ранее операторы дронов ВС РФ уничтожили украинский танк Т-72 в Сумской области.

СВО: последние новости
