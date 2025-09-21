Марочко: ВСУ «вяло атаковали» на сумском участке на этой неделе

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) «вяло атаковали» в Сумской области на этой неделе. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские боевики пытаются вести какие-то контратакующие действия, но они носят вялый характер. Сейчас противник в данном районе <…> пытается в своих информационных целях занимать мнимые рубежи и позиции, которые якобы ранее были заняты российскими войсками, а после — они их освободили», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что в последнее время власти Украины активизировали работу по подготовке дискредитирующих российские войска материалов из Сумской области. По его словам, подобные меры были приняты для поддержки морально-психологического состояния бойцов ВСУ и жителей республики.

12 сентября в силовых структурах заявили, что группа военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ попала в окружение на юге Юнаковки в Сумской области. По их данным, командование бригады прекратило все попытки деблокировать группу и обеспечить снабжение.

Ранее украинские десантники попали в окружение на одном из участков фронта.