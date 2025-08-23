В ВС РФ рассказали, что украинские военнослужащие стали чаще отказываться от обмена

Пленные украинские военнослужащие в последнее время стали чаще отказываться от обмена. Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Рапира.

По его словам, украинские бойцы переживают из-за возможной агитации, издевательств, плохого обращения.

«А когда попадают к нам — чай, кофе, сигареты. Как к людям относимся, к своим же товарищам, славянам», — поделился Рапира.

Большинство украинских пленных заявляют, что не хотят, чтобы их обменяли в ближайшие обмены, поскольку в российском плену лучше, чем у них на позициях. И они хотят вернуться живыми к своим семьям, рассказал Рапира.

Он добавил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины активно сдаются в плен, поскольку «штатных военнослужащих у ВСУ не осталось, а все, кто сейчас находится на фронте и сдается, это те, кого мобилизовали. Бойцы не хотят воевать, говорят, что проще быть в российском плену.

14 августа Москва и Киев осуществили обмен пленными военнослужащими. Украина освободила 84 российских бойца. РФ передала Украине столько же пленных солдат ВСУ. Посреднические усилия гуманитарного характера двум странам оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее сообщалось, что в России находятся около 6000 пленных украинских бойцов.