Украинский военный призвал сослуживцев сдаваться в плен ВС РФ

Пленный украинский боец Дмитрий Пуцко обратился к остающимся на линии соприкосновения сослуживцам, призвав их сдаваться в плен Вооруженным силам РФ. Видео с военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) предоставило российское министерство обороны, пишет ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, командование ВСУ направило Пуцко в составе 156-й отдельной механизированной бригады в Сумскую область. Солдаты должны были выиграть время для отхода штаба подразделения на более выгодные позиции и помешать военнослужащим ВС РФ приблизиться к ним.

В ходе боевых действий мужчина вместе с сослуживцами попал в окружение. Украинские бойцы пытались отстреливаться, но в результате их взяли в плен.

«Пять гранат поочередно кидали. Нас очень сильно оглушило, все звенело. Потом они (российские военные — «Газета.Ru») начали предлагать сдаваться, все автоматы передали, так мы сдались», — рассказал Пуцко.

Он подчеркнул, что бойцы ВС РФ нормально относятся к пленным украинским солдатам. В связи с этим мужчина призвал сослуживцев, которые в настоящее время находятся на фронте, сдаться российским военным.

Также пленный рассказал, как попал в зону боевых действий. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) мобилизовали его в 2024 году, забрав прямо из дома. По словам Пуцко, медкомиссия проводилась формально. Сразу после нее мужчина попал в учебную часть, где среди инструкторов был военнослужащий из Великобритании.

Ранее в ВС РФ сообщили, что пленные украинские военнослужащие стали чаще отказываться от обмена.