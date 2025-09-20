На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над двумя регионами

Минобороны: силы ПВО сбили пять БПЛА над Белгородской и Курской областями
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над двумя регионами. Об этом рассказало министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что данные аппараты уничтожили в период с 12:00 до 17:00 мск. При этом три беспилотника ликвидировали над территорией Белгородской области и еще два — над Курской.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО в период с 13 по 19 сентября сбили четыре управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и столько же снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, военные уничтожили 1667 украинских дронов.

Также 19 сентября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что западные страны, продолжая поставлять БПЛА на Украину, становятся соучастниками совершаемых ею преступлений.

Ранее ВС России взяли под огневой контроль логистику ВСУ у Красноармейска.

