На Украине F-16 выпустил по российскому БПЛА ракету за сотни тысяч долларов

Страна.ua: F-16 сбил российский беспилотник ракетой за сотни тысяч долларов
На Украине истребитель F-16 сбил ракетой AIM-9 Sidewinder российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Герань». Соответствующие кадры опубликовало украинское издание издание «Страна.ua».

На предоставленных кадрах видно, как американский истребитель с украинским летчиком в кабине выпускает по беспилотнику ракету «воздух-воздух» AIM-9. Для скоростного боеприпаса с тепловым наведением беспилотник такого типа — идеальная цель. «Герань» взрывается, пилот F-16 в восторге от своей победы.

«Отметим, что такая ракета стоит несколько сотен тысяч долларов, тогда как «Шахед» — несколько десятков. То есть перехватчик дороже средства поражения в десятки раз», — отмечают журналисты в публикации.

16 сентября газета Rzeczpospolita сообщила, что в жилой дом в городе Вырыки в Люблинском воеводстве во время «инцидента с дронами» в Польше попал не беспилотник, а ракета, запущенная с истребителя F-16. Издание указало, что люблинская прокуратура идентифицировала обломки 17 БПЛА, однако отказалась раскрыть, что именно упало на дом в городе Вырыки.

Позднее в эфире телеканала TVN24 министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк подтвердил, что в жилой дом в польском городе Вырыки попал не беспилотный летательный аппарат, а выпущенная с самолета Военно-воздушных сил Польши ракета.

Ранее военный эксперт назвал польских военных «криворукими» после инцидента с ракетой.

