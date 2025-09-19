Дрон ВСУ атаковал заправвку в Энергодаре, есть пострадавшие

Мэр Пухов: БПЛА ВСУ ударил по заправке в Энергодаре, пострадали два человека

Дрон Вооруженных сил Украины атаковал АЗС в Энергодаре Запорожской области, повреждено несколько автомобилей, пострадало два человека. Об этом написал глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Вооруженные силы Украины совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата по гражданской инфраструктуре Энергодара. Объектом нападения стала одна из городских автозаправочных станций. В результате атаки повреждено несколько автомобилей, находившихся на территории АЗС», — сказано в сообщении.

Раненым оказали помощь медики, добавил мэр. На месте работают оперативные службы. Обстановка в городе остается под контролем, подчеркнул Пухов.

8 сентября Энергодар подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов.

До этого, 6 сентября украинские войска с помощью беспилотника дважды атаковали машину бригады электриков в Энергодаре. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Путин допустил сотрудничество на ЗАЭС совместно с США и Украиной.