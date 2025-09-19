На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российским военным поставили новейшие «Панцири-СМД»

Ростех: холдинг «Высокоточные комплексы» поставил ВС РФ новые ЗРК «Панцирь-СМД»
true
true
true
close
Сергей Мирный/РИА Новости

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил российским военным партию новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-СМД» и партию боевых машин зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом сообщает государственная корпорация «Ростех».

«Комплексы прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки», — говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что боекомплект в направляющих пусковой установки новейшего комплекса «Панцирь-СМД» может достигать 48 мини-ракет. Количество ракет в пусковой установке может быть изменено в зависимости от комбинаций между штатными зенитными управляемыми ракетами и мини-ракетами.

«Панцирь-СМД» оснащен системой управления огнем, которая предполагает также многофункциональную радиолокационную систему и электронно-оптическую систему. Кроме того, ЗРК способен оценивать эффективность ударов в автоматическом режиме.

До этого »Ростех» поставил в Минобороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3 и БМД-2. По данным разработчиков, БМП-3 в рамках поставки оснастили полными комплектами многосоставной дополнительной защиты. При этом БМД-2, направленные российским войскам, прошли капитальный ремонт и модернизацию, отметили в госкорпорации.

Ранее ВС РФ начали использовать новейший дрон-бомбардировщик в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами