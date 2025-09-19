Российским военным поставили новейшие «Панцири-СМД»

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил российским военным партию новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-СМД» и партию боевых машин зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом сообщает государственная корпорация «Ростех».

«Комплексы прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки», — говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что боекомплект в направляющих пусковой установки новейшего комплекса «Панцирь-СМД» может достигать 48 мини-ракет. Количество ракет в пусковой установке может быть изменено в зависимости от комбинаций между штатными зенитными управляемыми ракетами и мини-ракетами.

«Панцирь-СМД» оснащен системой управления огнем, которая предполагает также многофункциональную радиолокационную систему и электронно-оптическую систему. Кроме того, ЗРК способен оценивать эффективность ударов в автоматическом режиме.

До этого »Ростех» поставил в Минобороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3 и БМД-2. По данным разработчиков, БМП-3 в рамках поставки оснастили полными комплектами многосоставной дополнительной защиты. При этом БМД-2, направленные российским войскам, прошли капитальный ремонт и модернизацию, отметили в госкорпорации.

Ранее ВС РФ начали использовать новейший дрон-бомбардировщик в зоне СВО.