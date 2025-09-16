На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ начали использовать новейший дрон-бомбардировщик в зоне СВО

«Доминанта»: в зоне СВО применили дрон-бомбардировщик «Кощей»
Global Look Press

Российские военные начали применять новейший дрон-бомбардировщик «Кощей» в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика ООО «Доминанта».

По информации разработчика, полезная нагрузка беспилотника составляет 15 кг, дальность полета — до 30 км. «Кощей» является гексакоптером, то есть у дрона шесть пропеллеров.

«Это дрон — аналог украинской «Бабы-яги», хотя технически это совершенно иной аппарат. Проект разрабатывался по запросу тверских волонтеров. «Кощей» - возвращаемый беспилотник, несущий от трех до шести зарядов. Дрон уже применяется в зоне спецоперации», — пояснили в ООО «Доминанта».

Российские войска уже используют беспилотник в зоне СВО на Авдеевском направлении в том числе для доставки в труднодоступные зоны.

В будущем «Кощей» планируют использовать в МЧС.

11 сентября ТАСС сообщал, что в Вооруженных силах России появился первый спецотряд БПЛА с пунктом управления дронами, который находится на расстоянии сотен километров от передовой.

Ранее в России создали аналог украинской «Бабы-яги».

