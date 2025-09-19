На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские атомные подлодки выполнили стрельбы в Охотском море

МО РФ: подлодки «Красноярск» и «Омск» поразили ракетами мишень в Охотском море
true
true
true
close
РИА Новости

Российские атомные подводные лодки «Омск» и «Красноярск» выполнили стрельбы по мишени в акватории Охотского моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что экипажи многоцелевых субмарин Тихоокеанского флота при выполнении задания применили крылатые ракеты «Оникс» и «Гранит». С их помощью они поразили цели, находившиеся на расстоянии более 250 км.

«По данным объективного контроля, все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что боевые упражнения выполнялись в рамках командно-штабного учения с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке РФ по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев. Как отметили в Минобороны, к закрытию района проведения стрельб привлекались авиация и надводные корабли Тихоокеанского флота РФ.

1 сентября издание Military Watch Magazine написало, что российские подводные лодки с крылатыми ракетами «Циркон» представляют серьезную опасность для флота НАТО. Журналисты отметили, что за последнее время угроза для сил Североатлантического альянса со стороны ударного подводного флота РФ значительно возросла. Причины заключаются в увеличении в российском флоте количества новейших кораблей класса «Ясень» и принятии на вооружение все большего числа ракет «Циркон», которые из-за своих дальности полета и скорости являются чрезвычайно сложными для перехвата.

Ранее российские и китайские подлодки впервые провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами