Российские атомные подлодки выполнили стрельбы в Охотском море

Российские атомные подводные лодки «Омск» и «Красноярск» выполнили стрельбы по мишени в акватории Охотского моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что экипажи многоцелевых субмарин Тихоокеанского флота при выполнении задания применили крылатые ракеты «Оникс» и «Гранит». С их помощью они поразили цели, находившиеся на расстоянии более 250 км.

«По данным объективного контроля, все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что боевые упражнения выполнялись в рамках командно-штабного учения с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке РФ по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев. Как отметили в Минобороны, к закрытию района проведения стрельб привлекались авиация и надводные корабли Тихоокеанского флота РФ.

1 сентября издание Military Watch Magazine написало, что российские подводные лодки с крылатыми ракетами «Циркон» представляют серьезную опасность для флота НАТО. Журналисты отметили, что за последнее время угроза для сил Североатлантического альянса со стороны ударного подводного флота РФ значительно возросла. Причины заключаются в увеличении в российском флоте количества новейших кораблей класса «Ясень» и принятии на вооружение все большего числа ракет «Циркон», которые из-за своих дальности полета и скорости являются чрезвычайно сложными для перехвата.

Ранее российские и китайские подлодки впервые провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.