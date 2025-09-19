Украинские военные прекратили сбивать российские дроны под Орехово

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестали предпринимать попытки сбить беспилотники российской группировки войск «Днепр» на позициях под Орехово Запорожской области, предпочитая прятаться от них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова командира расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным «Вохан».

По его словам, украинские военнослужащие не хотят привлекать к себе внимание со стороны российских операторов дронов, потому что, чаще всего, после этого происходит массированный налет на их позиции.

«Раньше, в прошлом году, раза два сбивали мой дрон (с помощью дробовиков и охотничьих ружей). А в последнее время такого нет. Но на самом деле они боятся вылезти, показать себя», — заявил «Вохан».

Боец подчеркнул, что российские бойцы не остановятся до тех пор, пока не уничтожат позиции украинской стороны.

В утренней сводке Минобороны РФ сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами РФ. В заявлении уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак дроны самолетного типа.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автозаправку в Курской области.