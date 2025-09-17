Беспилотник ВСУ атаковал автозаправку в Курской области

Хинштейн: дрон ВСУ повредил ограждение и бытовое помещение АЗС во Льгове

Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию (АЗС), расположенную в городе Льгове в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня вражеский беспилотник атаковал АЗС в городе Льгове. В результате прилета повреждено ограждение и бытовое помещение. К счастью, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Он попросил местных жителей сохранять бдительность и осторожность.

Всего за минувшие сутки российские системы ПВО уничтожили 357 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщало Минобороны РФ.

По мнению военного аналитика, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, президент Украины Владимир Зеленский хочет «взять реванш» за провальную операцию ВСУ в Курской области и направил новую группу диверсантов в направлении региона.

Ранее украинский военный Роман Фризпалий получил длительный срок за вторжение в Курскую область.