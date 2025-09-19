На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стал известен объем уголовного дела о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ

РИА Новости: дело о поставке плохих сухпайков в ВС РФ состоит из 75 томов
breakermaximus/Shutterstock/FOTODOM

Уголовное дело, возбужденное в связи с поставками некачественных сухпайков в Вооруженные силы РФ, состоит из 75 томов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

«Защита обвиняемых продолжает ознакомление с материалами», — рассказал он.

24 июля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что сотрудники ведомства завершили расследование уголовного дела о поставках некачественных сухпайков в армию.

Фигурантами стали генеральный директор АО «Грязинский пищевой комбинат» Валерий Ковалевич, директор филиала данного комбината в Москве Александр Михайленко и другие лица. По версии следствия, АО «Грязинский пищевой комбинат» с 2021 по 2024 год поставляло в ВС РФ сухпайки ненадлежащего качества по завышенной стоимости. Более того, выделенные министерством обороны страны средства оказались частично расхищены.

В материалах дела говорится, что только в 2022–2023 годах комбинат поставил в армию более 9 млн некачественных сухпайков. При этом топ-менеджеры компании Валерий Ковалевич, Александр Михайленко и Эльвира Смирнова под предлогом заключения государственных контрактов присвоили около 1,3 млрд рублей. Ущерб, который был нанесен Минобороны РФ, пока не возмещен.

Ранее бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии по делу о растрате.

