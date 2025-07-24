Завершено расследование дела о поставках плохих сухпайков в армию

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование дела о поставках некачественных сухпайков в российскую армию. Об этом рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Фигурантами дела стали генеральный директор АО «Грязинский пищевой комбинат» Валерий Ковалевич, директора филиала этого комбината в Москве Александр Михайленко и другие. Сейчас они знакомятся с собранными материалами.

По версии следствия, в 2021—2024 годах комбинат поставлял в ВС РФ сухпайки ненадлежащего качества по завышенной стоимости, при этом предоставленные министерством обороны России на пайки средства оказались частично расхищены.

Согласно материалам дела, только с 2022 по 2023 год комбинат поставил в армию более 9 млн единиц сухих пайков ненадлежащего качества, а топ-менеджеры компании Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова под предлогом заключения государственных контрактов присвоили не менее 1,3 млрд рублей. При этом нанесенный МО РФ ущерб пока не возмещен.

Ранее стало известно, что Грязинский пищевой комбинат больше не работает и не принимает заказы.