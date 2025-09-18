На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО отразили массированную атаку дронов на Ростовскую область

Врио губернатора Слюсарь: в восьми муниципалитетах Ростовской области сбиты БПЛА
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в восьми муниципалитетах Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районе», — говорится в сообщении..

По его словам, жители региона не пострадали, однако в Красносулинском районе в результате атаки произошло возгорание сухой травы на площади 800 квадратных метров. В настоящий момент пожар ликвидирован, другие последствия атаки уточняются.

В ночь на 18 сентября дежурные средства ПВО сбили 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Сообщалось, что противник использовал для атак дроны самолетного типа. Одну цель перехватили в Белгородской области, три — в Крыму, пять — в Курской области. В Волгоградской области уничтожили еще 11 беспилотников. Наибольшее количество БПЛА — 23 — ликвидировали в Ростовской области.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами