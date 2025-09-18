Силы ПВО отразили массированную атаку дронов на Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в восьми муниципалитетах Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районе», — говорится в сообщении..

По его словам, жители региона не пострадали, однако в Красносулинском районе в результате атаки произошло возгорание сухой травы на площади 800 квадратных метров. В настоящий момент пожар ликвидирован, другие последствия атаки уточняются.

В ночь на 18 сентября дежурные средства ПВО сбили 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Сообщалось, что противник использовал для атак дроны самолетного типа. Одну цель перехватили в Белгородской области, три — в Крыму, пять — в Курской области. В Волгоградской области уничтожили еще 11 беспилотников. Наибольшее количество БПЛА — 23 — ликвидировали в Ростовской области.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.