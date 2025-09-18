В Польше признали, что в жилой дом попала ракета, выпущенная истребителем F-16

В жилой дом в польском городе Вырыки попал не беспилотный летательный аппарат, а выпущенная с самолета Военно-воздушных сил Польши ракета. Об этом в эфире телеканала TVN24 заявил министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк.

Он отметил, что все данные указывают на попадание в дом ракеты с польского истребителя F-16. Министр подчеркнул, что расследование продолжается и окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертизы обломков.

16 сентября газета Rzeczpospolita сообщила, что в жилой дом в городе Вырыки в Люблинском воеводстве во время «инцидента с дронами» в Польше попал не беспилотник, а ракета, запущенная с истребителя F-16. Издание указало, что люблинская прокуратура идентифицировала обломки 17 БПЛА, однако отказалась раскрыть, что именно упало на дом в городе Вырыки.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в защиту военных, которые попали ракетой в жилой дом вместо дрона.

Ранее военный эксперт назвал польских военных «криворукими» после инцидента с ракетой.