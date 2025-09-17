Премьер Польши считает, что военные не виноваты в ударе ракетой по жилому дому

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в защиту военных, которые попали ракетой в жилой дом вместо дрона, заявив в соцсети Х об их невиновности.

«Вся ответственность за ущерб, причиненный дому в Вырыках, лежит на организаторах провокации с использованием дрона», — написал Туск.

Глава польского правительства добавил, что после завершения расследования соответствующие службы проинформируют общественность, правительство и президента о всех обстоятельствах инцидента.

Как писала газета Rzeczpospolita, в жилой дом в городе Вырыки в Люблинском воеводстве во время «инцидента с дронами» в Польше попал не беспилотник, а ракета, запущенная с истребителя F-16. Издание указало, что люблинская прокуратура идентифицировала обломки 17 БПЛА, однако отказалась раскрыть, что именно упало на дом в городе Вырыки.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, Туск обвинил Россию в провокации. В свою очередь, российское Министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

Ранее военный эксперт назвал польских военных «криворукими» после инцидента с ракетой.